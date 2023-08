Corea del Sud: governo inasprirà provvedimenti contro segreti industriali sensibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Industria della Corea del Sud ha annunciato oggi un inasprimento delle pene per i reati legati ai furti di segreti industriali, specie per quanto riguarda tecnologie avanzate e sensibili come i microchip. L'annuncio giunge in risposta ai dubbi riguardo l'inadeguatezza delle misure di deterrenza contro i tentativi di sottrarre tecnologie da campioni nazionali come Samsung. L'iniziativa si inserisce nel contesto di una stretta alle violazioni di tecnologie sensibili intrapresa da Seul negli ultimi mesi, parte degli sforzi del Paese per mantenere il primato globale nei comparti dei semiconduttori e dei display digitali. Le sanzioni in vigore nel Paese per i furti di segreti industriali sono già oggi paragonabili a quelle in vigore in altri Paesi, ma sono spesso vincolate a condizioni onerose per la pubblica accusa, che negli scorsi anni hanno limitato la percentuale dei casi giunti a condanna. (Git)