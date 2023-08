Libano: media, inviato statunitense Hochstein atteso a Beirut a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato e mediatore degli Stati Uniti, Amos Hochstein, sui confini marittimi tra Libano e Israele, è atteso a Beirut nella prima metà del mese di settembre. Lo riferisce il quotidiano kuwaitiano “Al Anba”, secondo cui la visita di Hochstein si concentrerà sul fascicolo della demarcazione dei confini terrestri. L’inviato Usa potrebbe inoltre presentare una proposta statunitense per un “serio negoziato” tra Libano e Israele, con l'obiettivo di risolvere il problema dei confini legato alla disputa territoriale sulle Fattorie Sheeba. Questa mossa statunitense arriva in un momento in cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è impegnato a discutere e approvare il rinnovo annuale della missione della Forza di interposizione Onu che opera nel sud del Libano (Unifil). (Lib)