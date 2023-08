Camerun: morto dopo una notte in carcere, due ong denunciano torture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ong del Camerun, la Mandela Center International e la New Human Rights Camerun, hanno denunciato le torture subite da un uomo arrestato dalle forze di polizia di Yaoundé, abusi che hanno portato alla sua morte. Lo riferisce "Rfi", precisando che i fatti denunciati risalgono all'1 giugno scorso e riguardano il 41enne Olivier Ndongo Bilogo, un elettricista fermato dalle forze di sicurezza per ragioni sconosciute. Dopo la detenzione, Bilogo è stato rilasciato ma immediatamente ricoverato in ospedale, dove gli è stato diagnosticato un grave trauma ed è successivamente morto. Secondo il medico legale delle ong, il suo decesso è strettamente collegato alle sevizie subite al posto di polizia. Nella denuncia presentata presso l'Alta corte di Yaoundé, le due associazioni accusano quindi lo Stato del Camerun di essere "chiaramente e inequivocabilmente" responsabile della morte di Bilogo e due funzionari di polizia di aver esercitato "tortura, abuso di potere e reclusione arbitraria". Le ong chiedono inoltre che le autorità camerunensi aprano un'indagine sulle circostanze di questa morte. (Res)