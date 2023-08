Milano: sulla SP 30 “Binasco-Vermezzo" al via lavori per rinnovo pavimentazione stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si comunica che da oggi, lunedì 28/8/2023, fino a giovedì 31/8/2023 in orario notturno (eccetto il 28/8/2023 in orario diurno) si svolgeranno i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale lungo la SP 30 "Binasco-Vermezzo" dal km 0+250 al km 1+000 circa, corrispondente al tratto in prossimità del casello autostradale A7 Serravalle uscita Binasco, compreso tra la rotatoria di Binasco SP ex SS 35 e la rotatoria SP 203 Noviglio.(Com)