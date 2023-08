Romania: avviata indagine su esplosioni stazioni di rifornimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura romena ha aperto un fascicolo sulle esplosioni avvenute sabato sera in una stazione di rifornimento a Crevedia, nei pressi di Bucarest. Il procuratore generale Alex Florenta ha spiegato che l'indagine è volta ad accertare anche il ruolo delle istituzioni competenti che avrebbero dovuto fare i controlli e assicurarsi che il deposito di Gpl fosse chiuso, poiché non aveva più le autorizzazioni dal 2020. Secondo quanto riferito dalle autorità due persone sono morte e circa 60 sono rimaste ferite. Durante le operazioni di estinzione dei vigili del fuoco, si è verificata una seconda esplosione. A seguito di quanto accaduto è stato attivato il Meccanismo europeo di protezione civile per il trasferimento dei feriti in ospedali all'estero. Più persone in gravi condizioni sono state trasferite in Belgio, Italia, Austria, Germania e Norvegia, mentre in Romania restano ricoverate decine di persone. (Rob)