Russia: aeroporti di Mosca tornano a funzionare normalmente dopo attacco con drone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina gli aeroporti moscoviti di Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky hanno limitato parzialmente i voli in relazione a un attacco con un drone avvenuto nei pressi di Mosca. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ria Novosti”. L’operatività normale degli aeroporti è nel frattempo ripresa, come ha riferito l’Agenzia federale per il trasporto aereo (Rosaviatsia). In precedenza il sindaco della capitale russa, Sergej Sobjanin, ha reso noto che un drone ucraino in volo verso Mosca è stato abbattuto dai sistemi di difesa aerea delle forze armate russe. Il velivolo senza pilota è stato abbattuto nei pressi di Ljubertsij, a sud-est della capitale. "Secondo le informazioni preliminari, non ci sono state vittime o danni. Squadre di intervento sono al lavoro sul posto", ha affermato Sobjanin. L’agenzia di stampa “Tass” ha riferito che in totale i voli rinviati o cancellati sono stati 46. (Rum)