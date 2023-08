Fd'I: Arianna Meloni, non potevo più stare nell'ombra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La neo responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, Arianna Meloni, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che "non era più possibile rimanere dietro le quinte. Sia perché è bene che per certi ruoli ci siano persone che conoscono la politica e sanno fare quello che è richiesto, e io credo di esserne in grado, sia perché è più onesto e serio avere un ruolo ufficiale — il che significa metterci la faccia e assumersi in pubblico responsabilità — che restare nell'ombra". Nel suo partito qualche mugugno c'è stato, dall'ala di Rampelli si è chiesto il congresso: "Io nel partito conosco tutti, siamo davvero un gruppo che è non solo partito ma un legame di vita. Su certe cose ci rido su. In Fd'l non esistono gruppi o correnti definite, si è creato un caso sul nulla, per dichiarazioni di singoli parlamentari. Se uno con la storia di Rampelli volesse chiedere un congresso, lo farebbe in prima persona: non è accaduto. Anche perché non si è capito a che servirebbe oggi un congresso: c'è una leader indiscussa, la linea politica è condivisa, lo spazio per lavorare c'è in tantissimi ruoli e organismi". Quanto a una sua possibile candidatura alle Europee, come si sussurra da più parti: "Preferirei di no. Ma sono un soldato". La sorella della premier osserva infine che " gli attacchi mi scivolano addosso. Ho avuto tanti di quei messaggi di stima, vicinanza e solidarietà che ancora non sono riuscita a leggerli tutti. Fu peggio quando lavoravo in Regione: qualcuno insinuò che fossi stata raccomandata, considerando che ero stata una dei pochi precari che aveva rinunciato a fare il concorso per essere stabilizzata. La cosa mi ferì. Mi sono sempre autopenalizzata". "Ora - conclude - è il momento di fare un passo avanti. Con il motto che ripete sempre Giorgia: in un mondo in cui tutti cercano di essere altro, la sfida è rimanere sé stessi. E ho l'intenzione di farlo". (Rin)