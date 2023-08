Azione: Calenda, penso ad un nuovo partito, ho sbagliato a fidarmi di Renzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sì a un nuovo Partito della Repubblica fondato sui valori della prima parte della Carta. A ottobre Azione lancerà una costituente: porte aperte a liberali, popolari e riformisti". E "no ai 'centrini' che si alleano con il M5s se vince il M5s e con la destra se vince la destra, pur di occupare uno strapuntino". Lo ha detto al "Corriere della Sera" il senatore e leader di Azione, Carlo Calenda. A settembre, più precisamente il 9, Italia viva dovrebbe sancire il divorzio da Azione. Sarà la fine del suo annus horribilis con Renzi: "C'è grande delusione per il comportamento di Italia viva - racconta l'ex ministro - Renzi ha preso in giro gli elettori promettendo che avrebbe fatto un passo indietro e favorito la nascita di un grande partito liberal-democratico. E invece una volta rientrato in Parlamento ha fatto saltare tutto per tenersi le mani libere e provare a entrare nel governo. Ma la responsabilità è mia che mi sono fidato, ora si volta pagina". Ora Renzi rilancia appunto con un nuovo contenitore: 'Il Centro': "Ripeto: quello che serve è un grande Fronte Repubblicano che si ispiri ai valori della Costituzione. Valori che, come ha ricordato Mattarella, sono frutto di compromessi tra culture politiche molto diverse. Lanceremo a inizio ottobre un processo costituente, per riunire riformisti, liberali e popolari. Inviteremo anche le persone di Italia viva che si sono spese con passione per il Terzo polo. A partire da Elena Bonetti con cui abbiamo lavorato benissimo". (segue) (Rin)