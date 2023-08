Migranti: Piantedosi, rafforzare collaborazione con i Paesi di partenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in una intervista a "Libero" dice che "siamo di fronte a numerosi fattori che, a livello internazionale, stanno favorendo le migrazioni economiche, un fenomeno che va assumendo dimensioni mai registrate negli ultimi anni. II governo, sin dall'insediamento, si è fortemente impegnato a rafforzare la collaborazione con i Paesi di partenza. È un'impostazione che l'Italia, con un intenso lavoro diplomatico, ha affermato in ambito Ue, dove ormai è largamente condivisa". "Porterà presto i suoi frutti - aggiunge il ministro -. Ma chiaramente nel breve periodo non può bastare. Tanto più se si tiene conto che a meno del 10 per cento di coloro che arrivano in Italia viene riconosciuto lo status di rifugiato. Oltre il 90 per cento è spinto solo da ragioni economiche. Per questo stiamo lavorando affinché l'Unione europea realizzi progetti di sostegno allo sviluppo che non rendano più attrattiva la prospettiva di lasciare i Paesi da cui oggi provengono gli immigrati". Quanto alla Tunisia: "Il governo ha intensificato i rapporti di collaborazione con la Tunisia. Io stesso sono stato più volte a Tunisi, dove ho incontrato il presidente Saied. L'obiettivo è fornire un contributo a quel Paese, in termini di supporto logistico e di formazione delle Forze di polizia, per potenziare la loro capacità operativa di controllo delle frontiere terrestri e marittime". "Le autorità tunisine - spiega Piantedosi - stanno già svolgendo un'attività intensa per fermare le partenze illegali: dall'inizio dell'anno hanno bloccato oltre 40.000 migranti, impedendo così altre pericolose traversate organizzate dai trafficanti di esseri umani". (segue) (Rin)