Migranti: Piantedosi, rafforzare collaborazione con i Paesi di partenza (2)

- Ma è evidente che non può bastare. "No. Sono risultati incoraggianti, ma non ancora soddisfacenti. È certamente necessario fare di più, anche per contenere strutturalmente questo fenomeno. Bisogna incidere al più presto sulle dinamiche economiche e sociali che lo stanno alimentando, ma anche sulla capacità della Tunisia di controllare meglio le partenze dalle proprie coste". I suoi uffici stanno lavorando al nuovo 'decreto Sicurezza' che verrà varato nelle prossime settimane: "Insieme ai colleghi degli altri ministeri stiamo definendo un pacchetto di misure per garantire maggiore sicurezza e legalità nelle nostre città. Una direttrice lungo la quale il Viminale si sta muovendo da tempo, come dimostrano anche le 'operazioni ad alto impatto' avviate da gennaio presso le principali stazioni ferroviarie delle città metropolitane e il rafforzamento delle azioni su tutto il territorio nazionale per la liberazione degli immobili occupati abusivamente". "Nel decreto - conclude Piantedosi - intendiamo introdurre regole più severe per chi aggredisce le forze dell'ordine e misure contro la malamovida e le baby gang. Un'altra priorità è rappresentata dall'aumento delle risorse e degli organici delle Forze di polizia, proseguendo lo sforzo già messo in atto nella manovra di bilancio". (Rin)