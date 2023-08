Kirghizistan: Japarov incontra rappresentante speciale del segretario Onu Kaha Imnadze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, ha incontrato il rappresentante speciale del segretario generale Onu e direttore del Centro regionale Onu per la diplomazia preventiva dell'Asia Centrale, Kaha Imnadze. Lo riferisce una nota presidenziale, secondo cui il colloquio ha consentito di scambiare pareri in merito a diversi aspetti della cooperazione tra il Kirghizistan e il Centro, specie negli ambiti del contrasto al terrorismo e al narcotraffico. Japarov ha discusso con il funzionario dell'Onu anche della situazione in Afghanistan e del partenariato tra gli Stati della Regione, esprimendo soddisfazione in particolare per la regolarità degli incontri consultivi tra i leader dei Paesi centro-asiatici. (Res)