Russia: Fsb accusa ex dipendente consolato Usa di raccogliere informazioni per Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio federale per la sicurezza (Fsb) ha accusato un ex dipendente russo del consolato generale degli Stati Uniti a Vladivostok di raccogliere informazioni sull’operazione militare speciale in Ucraina per conto di Washington. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Tass”. “Da settembre 2022 fino al momento della detenzione, Shonov ha agito in cambio di una ricompensa materiale raccogliendo informazioni sul progresso dell’operazione militare speciale, sulla mobilitazione e sulla valutazione dell’influenza delle attività di protesta della popolazione in vista delle elezioni presidenziali russe nel 2024”, ha riferito un comunicato dell’Fsb. Shonov rischia da tre a otto anni di reclusione e una multa fino a un milione di rubli (9.700 euro). (Rum)