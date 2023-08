Siria: media statali, caccia israeliani colpiscono l'aeroporto di Aleppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'alba di oggi, alle 04:30 circa (ora locale, le 03:30 in Italia), caccia da combattimento hanno colpito l'aeroporto internazionale di Aleppo, in Siria, per impedire il trasferimento di attrezzature militari dall'Iran. Lo riferisce l'agenzia di stampa siriana "Sana", secondo cui l'attacco è stato effettuato dai caccia israeliani. L'aeroporto è stato danneggiato ed è fuori uso. I missili sono stati lanciati dal Mar Mediterraneo, a ovest della città costiera siriana di Latakia. E' la quinta volta in meno di un anno che presunti attacchi israeliani mettono fuori servizio l’aeroporto di Aleppo. Un attacco simile è avvenuto nel maggio 2023, due a marzo di quest’anno e uno a settembre 2022. Israele starebbe prendendo di mira gli aeroporti siriani per contrastare il crescente utilizzo da parte dell'Iran di voli commerciali per portare forniture militari nel Paese, che vengono poi trasportate in Libano per essere utilizzate dal movimento sciita libanese Hezbollah. (Lib)