Libia: media, la ministra degli Esteri ripara in Turchia dopo incontro con omologo Israele (4)

- El Mangoush, originaria di Bengasi, è un avvocato di professione e ha lavorato come docente e ricercatrice universitaria su temi come la costruzione della pace in aeree di conflitto. E’ stata la prima donna a ricoprire il ruolo di ministro degli Affari esteri nella storia della Libia. Ha lavorato in passato per conto di diversi Paesi arabi e stranieri in Libia su molti progetti legali e di negoziazione. El Mangoush ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui una borsa di studio del governo degli Stati Uniti per l’eccellenza accademica e un certificato della George Mason University, oltre a un certificato di formazione nel trattare traumi psicologici di guerra. La ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale “ad interim” della Libia ha conseguito, inoltre, diversi master tra cui uno in diritto penale presso l’Università di Bengasi e uno in gestione dei conflitti e della pace presso la Eastern Mini Knight University of America. Vanta inoltre un dottorato in gestione dei conflitti e della pace presso la George Mason University. (Lit)