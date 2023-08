Migranti: Regno Unito, sindacato vigili del fuoco dubbioso su sicurezza chiatta Bibby Stockholm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati del sindacato dei vigili del fuoco britannici (Fbu) hanno scritto alla ministra dell’Interno, Suella Braverman, esprimendo preoccupazione per il rischio di sovraffollamento della chiatta Bibby Stockholm e dell’accesso dei migranti che ospita alle uscite di sicurezza. Come ha riferito l’emittente “Bbc”, il governo ha fino a giovedì per rispondere alle perplessità dell’Fbu. Tra le obiezioni che si leggono nella missiva, c’è l’osservazione che la chiatta contiene 222 stanze singole, alle quali sono stati aggiunti letti per portare la capienza complessiva a 506. La Bibby Stockholm è una chiatta a tre piani attualmente nel porto di Portland, nel Dorset, volta a ospitare i richiedenti asilo in attesa dell’elaborazione della loro domanda. (Rel)