Libano: media, inviato francese Le Drian a Beirut il 17 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato del presidente francese Emmanuel Macron per il Libano, Jean-Yves Le Drian, è atteso a Beirut il 17 settembre. Lo riferisce oggi il quotidiano libanese "Nidaa al Watan", secondo cui l’ex capo della diplomazia francese terrà un ciclo di colloqui con i diversi attori politici del Paese presso la sede dell'ambasciata di Francia a Beirut. Il presidente del parlamento, Nabih Berri, sarà la prima persona a essere incontrata da Le Drian. La presidenza della Repubblica è vacante dal 31 ottobre 2022, data in cui si è concluso il mandato di Michel Aoun. In ben dodici sessioni, i parlamentari libanesi non sono riusciti a eleggere il successore di Aoun. (segue) (Lib)