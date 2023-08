Maltempo: temporali e nubifragi al nord, peggioramento meteo anche al centro-sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condizioni meteo perturbate in questa ultima settimana di agosto al nord Italia con temporali e nubifragi che hanno causato anche danni con allagamenti e forti raffiche di vento. E’ previsto un peggioramento nelle prossime ore che si espanderà anche al centro-sud con temporali anche intensi specie sui settori tirrenici. Come segnala il Centro meteo italiano, l’aria calda che ancora persiste in particolare sulle regioni centro-meridionali dell’Italia ha ormai le ore contate. L’ingresso di aria più fresca dai quadranti occidentali porterà infatti entro la giornata di oggi temperature fino a 4-6 gradi al di sotto delle medie del periodo. Possibile neve sulle Alpi, specie settori centro-occidentali, localmente fin verso i 2000 metri. Temperature in media o poco sotto fino all’inizio di settembre. La perturbazione in transito in queste ore porrà fine all’ondata di caldo intenso della seconda metà di agosto. Il primo weekend di settembre vedrà però il ritorno di temperature sopra media anche se non paragonabili al periodo appena vissuto. (Rin)