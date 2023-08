Russia: intelligence britannica, Mosca ha probabilmente annullato esercitazioni Zapad 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha probabilmente annullato le esercitazioni militari Zapad 2023 perché non ha a disposizione truppe ed equipaggiamenti a sufficienza. E’ quanto si legge nell’aggiornamento quotidiano dell’intelligence britannica pubblicato dal ministero della Difesa di Londra. Le esercitazioni avrebbero dovuto svolgersi a settembre. “Le scarse prestazioni delle forze militari russe in Ucraina hanno sottolineato che le esercitazioni strategiche congiunte hanno un limitato valore formativo e servono soprattutto per fare scena”, si legge. (Rum)