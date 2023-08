Maltempo: Toti, forti temporali in Liguria, 200 interventi vigili del fuoco ma nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Notte di forti temporali in Liguria: nel centro-levante genovese sono caduti fra 100 e 200 mm di pioggia in 24 ore. Lo scrive su X (ex Twitter) il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Non ci sono stati feriti e questa è la notizia più importante ma sono stati più di 200 gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per allagamenti. Sono in costante contatto con la sala operativa della nostra Protezione civile – aggiunge - che continua a monitorare la situazione e in mattinata sarò lì con volontari e previsori per tutti gli aggiornamenti”. "Al momento - spiega Toti - si segnalano ancora condizioni di instabilità, con la possibilità di temporali anche forti e di mareggiate soprattutto nel centro levante. L’allerta arancione andrà avanti fino alle 15 quindi non abbassate la guardia", conclude. (Rin)