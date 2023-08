Medio Oriente: scontri tra palestinesi armati e militari nel nord della Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro palestinesi sono stati colpiti e feriti dalle forze di difesa israeliane (Idf) dopo che, presumibilmente, avevano lanciato ordigni esplosivi contro una postazione dell'esercito nel nord della Cisgiordania questa mattina presto. Lo riferiscono le Idf, impegnate in “attività proattive” vicino a Yabed, a ovest di Jenin, che hanno aperto il fuoco contro i sospetti palestinesi, che presumibilmente stavano lanciando bombe artigianali da un veicolo di passaggio verso una postazione vicina. Tre dei sospetti feriti sono stati arrestati, mentre un quarto è stato portato da medici palestinesi in un ospedale a Jenin. Il ministero della Sanità dell’Autorità nazionale palestinese ha affermato che l’uomo è in gravi condizioni.Nel corso di diverse operazioni avvenute nella notte, i militari israeliani hanno arrestato 16 palestinesi ricercati in tutta la Cisgiordania, con scontri in alcune aree. La violenza è aumentata in tutta la Cisgiordania nell’ultimo anno e mezzo, con un incremento degli attacchi terroristici palestinesi contro civili e truppe israeliane, oltre ad arresti quasi quotidiani da parte dei militari e un aumento degli attacchi di vendetta da parte di coloni ebrei estremisti contro i palestinesi. (Res)