Ucraina: Podolyak, più la Russia perde territori e più rapidamente il regime perderà sostegno

- Più rapidamente la Russia perderà il controllo dei territori occupati in Ucraina e più rapidamente il regime russo perderà sostegno. Lo ha detto il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. “Tutta la legittimazione interna di Putin è costruita sulla credenza tra le élite russe che non abbia ancora perso la guerra”, ha scritto Podolyak in un messaggio su Twitter. “L’assassinio di Prigozhin e la preparazione di una nuova mobilitazione per saturare il fronte sono una misura per guadagnare tempo ma il conto alla rovescia è cominciato. Non sarà facile ma è ingenuo pensare che l’Ucraina dovrà riprendersi territori conquistando chilometro per chilometro con il sangue”, ha aggiunto il consigliere. Man mano che le truppe ucraine avanzeranno verso sud e il confine con la Crimea, “gli eventi prenderanno un’altra forma”. “Alla fine, tutto terminerà velocemente e in un istante, come è iniziato”, ha detto Podolyak. (Kiu)