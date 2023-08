Taiwan: presidenza, il fondatore di Foxconn Terry Gou si candida come indipendente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso aprile il fondatore di Foxconn ha dichiarato di voler diventare capo dello Stato per “evitare una guerra” con la Cina. Le prossime elezioni presidenziali si terranno a Taiwan a gennaio 2024; il vincitore subentrerà all’attuale capo dello Stato Tsai Ing-wen, che concluderà il suo attuale mandato a maggio del prossimo anno. La presidenza di Tsai, iniziata nel 2016, è stata segnata da una progressiva intensificazione delle tensioni attraverso lo Stretto. Lo scorso aprile, di ritorno da una visita negli Stati Uniti, il 72enne Gou ha dichiarato ai giornalisti che “c’è il rischio che una guerra possa scoppiare in qualsiasi momento”, e ha aggiunto che il Partito democratico progressista (Dpp) della presidente Tsai deve essere sconfitto alle urne per scongiurare tale pericolo. Proprio lo scorso aprile la presidente Tsai ha incontrato a Los Angeles il presidente della Camera dei rappresentanti Usa Kevin McCarthy, tra durissime proteste da parte del governo cinese. (segue) (Cip)