Taiwan: presidenza, il fondatore di Foxconn Terry Gou si candida come indipendente (3)

- “Ai giovani devo dire sinceramente che votare per il Dpp, che promuove l’indipendenza di Taiwan, odia la Cina ed è anti-cinese, va contro i loro interessi”, ha dichiarato Guo. “Non possiamo dare (la pace) per scontata, è necessario che i cittadini facciano la scelta giusta”, ha aggiunto il fondatore di Foxconn. Guo ha ceduto il controllo del conglomerato dell’elettronica da lui fondato nel 2019, quando tentò per la prima volta, senza successo, di ottenere la nomina presidenziale del partito Kuomintang. Già in quell’occasione i rapporti personali e d’affari di Guo con la Cina furono oggetto di dibattiti e polemiche: il fondatore di Foxconn ha infatti nella Cina continentale gran parte dei suoi interessi economici, e vanta relazioni personali con il presidente cinese Xi Jinping; Foxconn opera in Cina vasti stabilimenti produttivi che contano più di un milione di lavoratori. (Cip)