Giappone: spazio, rinviato lancio razzo vettore H2A con modulo lunare

- Mitsubishi Heavy Industries ha annunciato oggi il rinvio del lancio del razzo vettore H2A che trasporterà in orbita un modulo di allunaggio dell'Agenzia per l'esplorazione aerospaziale del Giappone (Jaxa). Il lancio originariamente in programma per oggi è stato cancellato a causa dei forti venti che soffiano oggi sulla prefettura di Kagoshima, dove ha sede il Centro spaziale di Tanegashima, principale sito per i lanci spaziali in Giappone. Nella stiva del razzo è già stato caricato il lander Slim dell'agenzia Jaxa, progettato per il collaudo di tecnologie di sbarco di precisione sulla superficie della Luna. Slim dovrebbe entrare nell'orbita lunare da tre a quattro mesi dopo il lancio, e raggiungere la superficie del satellite entro sei mesi. Se l'allunaggio del modulo avrà successo, il Giappone diventerà il quinto Paese al mondo a raggiungere la superficie lunare, dopo Russia, Stati Uniti, Cina e India. (Git)