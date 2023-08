Spazio: navicella di SpaceX con quattro astronauti raggiunge la Stazione spaziale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di quattro astronauti provenienti da Giappone, Danimarca, Russia e Stati Uniti ha raggiunto ieri la Stazione spaziale internazionale (Iss) a bordo di una navicella di SpaceX, l'azienda aerospaziale statunitense di proprietà di Elon Musk. L'equipaggio della missione "Crew-7" include l'astronauta della Nasa Jasmin Moghbeli, il giapponese Satoshi Furukawa, il danese Andreas Mogensen e il russo Konstantin Borisov. I quattro astronauti rimarranno a bordo della stazione spaziale per circa sei mesi, durante i quali condurranno una serie di esperimenti scientifici, incluso l'impiego di una nuova tecnologia di riciclo dell'acqua per future missioni sulla Luna. (Was)