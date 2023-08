Regno Unito: segretario Commercio Huddleston a "Nikkei", nessun dubbio su benefici Cptpp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito punta a cogliere le opportunità economiche offerte dall'Asia nello scenario post-Brexit, e non nutre alcun dubbio in merito ai benefici per il Paese dell'adesione all'Accordo globale e progressivo di partenariato trans-Pacifico (Cptpp). Lo ha dichiarato il segretario di Stato per il Commercio internazionale britannico, Nigel Huddleston, nel corso di una intervista concessa al quotidiano "Nikkei" durante una visita in Vietnam, la scorsa settimana. Il funzionario ha espresso la convinzione che Londra possa aiutare a definire in futuro il commercio nella regione, specie in ambiti come i servizi digitali. Huddleston ha anche aggiunto, commentando la volontà della Cina di aderire all'accordo, che il Regno Unito non esiterebbe a sanzionare Paesi asiatici che violino le norme globali, anche a scapito dei propri interessi economici immediati. "Quando vediamo qualcuno che non gioca secondo le regole interveniamo, attraverso il foro globale o direttamente tramite sanzioni", ha spiegato il funzionario. (segue) (Fim)