Regno Unito: segretario Commercio Huddleston a "Nikkei", nessun dubbio su benefici Cptpp (2)

- Huddleston si è recato in Vietnam per il 50mo anniversario delle relazioni bilaterali. Proprio il Vietnam, a sua volta membro del Cptpp, ha ammesso di recente che le sue norme relative a Internet potrebbero essere "incompatibili" con le regole dell'accordo di partenariato relative alla libera circolazione dei dati: Hanoi ha infatti richiesto alle grandi aziende tecnologiche di archiviare localmente i dati raccolti nel Paese, e di chiedere apposite autorizzazioni per trasferirli all'estero. In Cina sono in vigore simili restrizioni, e l'Australia nei mesi scorsi ha espresso dubbi in merito alla compatibilità di Pechino con il Cptpp. Huddleston ha dichiarato che una espansione del partenariato sarebbe "positiva in generale", ma ha aggiunto che chiunque si candidi all'adesione dovrà affrontare "duri negoziati" e "un'asticella molto elevata". (Fim)