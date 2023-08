Giappone-Asean: vertice speciale coinciderà con impegno comune alla sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone e l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) in tendono cogliere l'opportunità del vertice speciale in programma a Tokyo il prossimo dicembre per assumere un impegno comune a sostegno della sicurezza alimentare regionale in caso di emergenze. Lo hanno anticipato fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". Durante l'incontro in programma a Tokyo in occasione del 50mo anniversario delle relazioni Giappone-Asean, la terza economia mondiale annuncerà una espansione della propria assistenza all'organizzazione regionale, anche tramite misure comuni di contrasto agli attacchi informatici, per il contrasto al cambiamento climatico e per la sicurezza marittima. I leader del Giappone e dell'Asean si incontreranno già il mese prossimo a Giacarta, e in quell'occasione annunceranno l'elevazione delle relazioni al rango di partenariato strategico globale. (Git)