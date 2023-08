Usa: "Washington Post", sul commercio Biden rompe con le politiche di Clinton e Obama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha impresso una svolta agli indirizzi della politica commerciale della prima potenza mondiale, riorientandoli per la prima volta dagli interessi dei consumatori a quelli dei lavoratori statunitensi. Lo afferma in un editoriale il quotidiano "Washington Post", ricordando che l'attuale presidente, solidale col lavoro organizzato, ha mantenuto molte delle politiche tariffarie varate dal predecessore repubblicano Donald Trump e ha abbracciato una "politica industriale attiva", in netto contrasto con le amministrazioni presidenziali democratiche di Bill Clinton e Barack Obama. La presidenza Biden sta "ridefinendo l'approccio Usa al commercio transfrontaliero" con un mix che include una posizione rigida nei confronti della Cina e munifici sussidi pubblici ai "settori favoriti", come ad esempio l'elettromobilità, non senza frizioni con gli alleati europei e asiatici. La strategia presidenziale ha invece trascurato "i tradizionali accordi commerciali" che avevano concesso alle compagnie statunitensi "maggiore accesso a mercati esteri in cambio della possibilità per i produttori dei Paesi firmatari di vendere più prodotti negli Stati Uniti". (segue) (Was)