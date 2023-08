Usa: "Washington Post", sul commercio Biden rompe con le politiche di Clinton e Obama (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Superata la metà del suo primo mandato quadriennale - scrive la "Washington Post" - le politiche commerciali di Biden somigliano sotto diversi aspetti più a quelle del suo predecessore repubblicano, che pure aveva definito "erratiche" e "controproducenti", che a quelle delle precedenti amministrazioni presidenziali democratiche. E proprio tra alleati ed ex collaboratori di Trump non mancano cauti attestati di apprezzamento per il presidente in carica. Il quotidiano cita ad esempio Stephen Vaughn, ex consigliere generale nell'ufficio del Rappresentante del commercio durante l'amministrazione Trump: secondo l'ex funzionario, gli Usa "sono nel pieno di una svolta a lungo termine della politica commerciale verso una serie di misure più pragmatiche, che si preoccupano dei lavoratori, dei salari e della sicurezza nazionale". I prossimi mesi saranno segnati proprio sul fronte del commercio da scadenze importanti, tra cui in tentativo degli Usa e dell'Europa di riorganizzare il mercato siderurgico globale, i negoziati per la definizione della Cornice economica dell'Indo-Pacifico (Ipef) e una rivalutazione dei dazi sulle importazioni dalla Cina, che dipenderà anche dall'esito della visita a Pechino intrapresa ieri dalla segretaria del Commercio, Gina Raimondo. (Was)