Thailandia: rallenta crescita impiego, più 1,7 per cento nel secondo trimestre

- Il tasso di occupazione della Thailandia è cresciuto dell'1,7 per cento su base annua nel secondo trimestre di quest'anno, rallentando rispetto all'incremento del 2,4 per cento registrato nei tre mesi precedenti. Lo certificano i dati pubblicati oggi dal Consiglio nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Nesdc). Il tasso di disoccupazione si è attestato all'1,06 per cento, sostanzialmente invariato rispetto al primo trimestre. La seconda maggiore economia del Sud-est asiatico ha registrato una crescita dell'1,8 per cento su base annua e dello 0,2 per cento su base trimestrale nel periodo aprile-giugno, rallentando bruscamente per effetto del calo delle esportazioni e degli investimenti, che hanno ridotto l'effetto della ripresa del settore turistico. (Fim)