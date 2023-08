Usa: tempesta tropicale Idalia minaccia la Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tempesta tropicale Idalia si è formata ieri nel Golfo del Messico e minaccia la Florida. E' l'allarme lanciato dalle autorità statunitensi, secondo cui il fenomeno meteorologico potrebbe rafforzarsi nelle prossime ore sino a diventare un uragano. Il Centro nazionale per gli uragani degli Stati Uniti prevede che il fronte del maltempo proseguirà verso nord-est in direzione della costa della Florida, abbattendosi già domani sulla parte occidentale dello Stato. Il governatore Ron DeSantis ha firmato un ordine esecutivo che dichiara l'emergenza in vista del probabile arrivo dell'uragano. (Was)