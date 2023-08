Myanmar: governo militare espelle l'incaricato d'affari di Timor Est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo militare del Myanmar ha ordinato ieri l'espulsione l'incaricato d'affari di Timor Est a Yangon, in risposta a un incontro tra il funzionario diplomatico e rappresentanti del governo ombra istituito dai gruppi di opposizione alle forze armate. In una nota, il ministero degli Esteri birmano ha definito "irresponsabile" la condotta del principale rappresentante di Timor Est nel Paese, e ha accusato Dili di "incoraggiare un gruppo terroristico a commettere le proprie violazioni a Myanmar". Timor Est ha replicato condannando l'espulsione, e ribadendo il proprio sostegno a "tutti gli sforzi tesi a riportare l'ordine democratico a Myanmar". Il governo ombra birmano, noto ufficialmente come Governo di unità nazionale, è composto da rappresentanti in esilio del parlamento deposto a febbraio 2021 e da esponenti pro-democrazia, ed è stato dichiarato un'organizzazione terroristica dalla giunta. Il mese scorso il presidente di Timor Est, Jose Ramos-Horta, ha incontrato a Dili il ministro degli Esteri del governo ombra, Zin Mar. (Inn)