Usa: Repubblicani alla Camera procedono verso impeachment Biden (2)

- I Repubblicani hanno raccolto intercettazioni di Hunter e testimonianze di ex soci d'affari da cui sembra emergere che nelle attività illecite fosse coinvolto anche il presidente. Mancano però riscontri oggettivi, e l'inquilino della Casa Bianca ha sempre negato qualsiasi forma di coinvolgimento nelle controverse attività del figlio. A fugare ogni dubbio in merito all'avvio di una procedura per la messa in stato d'accusa ha provveduto comunque il presidente repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, che intervistato dall'emittente televisiva "Fox News" si è detto determinato a procedere in tal senso, pur mantenendo il riserbo in merito ai voti che l'iniziativa potrà effettivamente raccogliere alla Camera. In ogni caso, si profila all'orizzonte lo scoglio apparentemente insormontabile del Senato, dove i Repubblicani sono in minoranza, e dove il loro leader, Mitch McConnell, ha già chiarito di essere contrario all'impeachment. (Was)