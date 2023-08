Giappone: sondaggio "Nikkei", consenso a governo Kishida stabile al 42 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione del governo giapponese guidato dal primo ministro Fumio Kishida si è mantenuto al 42 per cento nell'ultimo sondaggio effettuato da Nikkei e dall'emittente televisiva Tv Tokyo. Il dato è invariato rispetto alla consultazione analoga effettuata il mese scorso, mentre il tasso di sfiducia è calato di un punto, mantenendosi però sulla soglia del 50 per cento. La maggioranza (67 per cento) degli 847 cittadini che hanno preso parte al sondaggio, effettuato lo scorso fine settimana, si è espressa a favore del controverso piano del governo per lo scarico dell'acqua decontaminata di Fukushima nell'Oceano Pacifico. Il 55 per cento dei partecipanti al sondaggio è favorevole all'intenzione espressa dal premier Kishida di rafforzare ulteriormente la cooperazione con Stati Uniti e Corea del Sud sui fronti della sicurezza nazionale e dell'economia. In cima alle priorità citate dai cittadini figura il contenimento dell'inflazione, seguito dalla crisi demografica e dal sostegno alle famiglie con figli, e dall'economia nel suo complesso. (Git)