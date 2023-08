Cina-Usa: segretaria Commercio Raimondo, comunità globale chiede relazioni economiche stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità globale chiede a Stati Uniti e Cina di mantenere relazioni economiche stabili. Lo ha dichiarato la segretaria al Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, impegnata in una visita ufficiale in Cina che si concluderà il 30 agosto. Raimondo ha ricordato che l'interscambio commerciale tra le due maggiori potenze mondiali è superiore a 700 miliardi di dollari. "E' una relazione complicata e difficile. Saremo certo in disaccordo in merito a certe questioni", ha dichiarato la segretaria durante un colloquio di circa due ore con il ministro del Commercio cinese Wang Wentao. "Penso che sia possibile fare progressi se saremo essere diretti, aperti e pratici". Durante la visita di tre giorni, Raimondo farà tappa a Pechino e Shanghai, e incontrerà diversi funzionari del governo cinese e rappresentanti della comunità imprenditoriale del Paese. (Cip)