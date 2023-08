Spagna: ministra Finanze Montero, governo impedirà a Rubiales di continuare a guidare Federcalcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Spagna lavorerà affinchè il presidente della Federcalcio (Rfef), Luis Rubiales, "non guidi nuovamente il calcio spagnolo". Lo ha affermato la ministra ad interim delle Finanze e della Funzione pubblica, María Jesús Montero. "Una persona che mente, che ha fatto finta di non aver capito nulla di cosa significhi la lotta per l'uguaglianza in un settore così importante come lo sport, non può avere nelle sue mani la direzione del calcio in questo Paese", ha sottolineato Montero. Nella giornata di ieri, Rubiales è stato sospeso dall'incarico per tre mesi dopo l'intervento della Fifa. (Spm)