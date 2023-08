Mobilità: Comazzi, Aumento area C nuovo colpo a portafoglio cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Amministrazione comunale dimostra ancora una volta di pensare solamente alle proprie casse. L'aumento dell'ingresso di Area C è l'ennesima decisione che andrà a colpire il portafoglio di migliaia di persone, nel nome di un ambientalismo che è solo di facciata, che punisce invece di incentivare". Lo afferma il consigliere comunale di Forza Italia e assessore al Territorio e Sistemi Verdi della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi. "Non solo, gli ulteriori divieti che scatteranno il prossimo ottobre per Area B renderanno ancora più difficoltosi e costosi gli spostamenti. Il tutto mentre la città diventa ogni giorno meno sicura", conclude Comazzi. (Com)