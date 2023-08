Business news: Brasile-Cina, ministro Turismo, importante attrarre investimenti di Pechino nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avvicinare il Brasile ai turisti cinesi e consolidare l'attrazione degli investimenti del Paese orientale nel settore turistico brasiliano: sono alcune delle priorità illustrate dal ministro del Turismo, Celso Sabino, nel corso dell'incontro interministeriale preparatorio della Commissione di coordinamento e cooperazione ad alto livello sino-brasiliana (Cosban), in agenda il prossimo anno. Lo riferisce una nota del ministero in cui si evidenzia che l'incontro di ieri ha avuto l'obiettivo di allineare i piani strategici ed esecutivi per la cooperazione tra Brasile e Cina, che saranno presentati durante una riunione della Commissione nel 2024. (Res)