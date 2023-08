Usa: Repubblicani alla Camera procedono verso impeachment Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti Usa procede a tappe serrate verso l'avvio di una inchiesta per la messa in stato d'accusa del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, anche se tra i conservatori si sollevano alcune voci dissenzienti, quantomeno in merito alle tempistiche dell'iniziativa. Intervistato dal quotidiano "The Hill", il deputato Ralph Norman del South Carolina, tra i più convinti sostenitori dell'operazione, ha definito l'impeachment del presidente "un atto dovuto". Norman è tra quanti all'interno del Partito repubblicano premono per avviare l'indagine per la messa in stato d'accusa già il mese prossimo, alla ripresa dei lavori della Camera dopo la pausa estiva. Altri repubblicani, invece, ritengono che le circostanze per l'impeachment non siano ancora mature. "Penso che prima di procedere a un'indagine (...) dovremmo disporre di un collegamento diretto tra il presidente e le prove", ha dichiarato un altro repubblicano, Don Bacon, riferendosi alle indagini che la Camera ha condotto negli ultimi mesi in merito ai traffici di influenze con Paesi ed entità stranieri emersi dall'ormai famigerato computer portatile del figlio del presidente Biden, Hunter. (segue) (Was)