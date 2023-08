Israele-Libia: storico incontro in Italia tra i ministri degli Esteri dei due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen, ha incontrato l’omologa del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Najla Mangoush, la scorsa settimana in Italia. Lo ha confermato oggi il ministero degli Esteri dello Stato ebraico. Si è trattato del primo incontro ufficiale in assoluto tra i capi della diplomazia dei due paesi. Cohen e Mangoush hanno discusso delle possibilità di cooperazione per preservare i siti del patrimonio ebraico in Libia, dell’invio di aiuti umanitari israeliani, di progetti nell’agricoltura, della gestione dell’acqua e altro ancora. Cohen ha definito l'incontro “storico” e un “primo passo” nella creazione di legami tra i paesi. Il sito web d’informazione “Times of Israel” segnala che sebbene Israele e Libia non abbiano relazioni diplomatiche, sono stati segnalati da tempo contatti tra il figlio di Gheddafi, Saif al Islam, e funzionari israeliani. Non solo. Nel gennaio del 2022, la stampa israeliana aveva dato notizia di un incontro all’aeroporto israeliano Ben Gurion di Tel Aviv tra funzionari dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, ed esponenti israeliani. Precedentemente, sempre i media israeliani avevano riferito di un incontro in Giordania tra il premier del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, e funzionari israeliani. Informazione, quest’ultima, però subito negata dall’entourage del capo dell'esecutivo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite. (Res)