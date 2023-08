Ucraina: Zelensky, proporrò di equiparare corruzione a tradimento in tempo di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ucraina la corruzione potrà venire penalmente equiparata al tradimento, almeno fino a che sarà in vigore la legge marziale. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista, ripresa dall'emittente "Rbk Ucraina". "Ho fissato un compito. Ai legislatori verrà chiesto di equiparare la corruzione al tradimento in tempo di guerra. Capisco che questo non può essere efficace in modo permanente, ma in tempo di guerra penso che aiuterà", ha detto il presidente. "Non so se i deputati lo sosterranno, ma lo proporrò sicuramente", ha aggiunto Zelensky. (Kiu)