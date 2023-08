Governo: al lavoro su legge di Bilancio, domani primo confronto in Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno settimane intense quelle che attendono l’esecutivo da qui sino alla fine dell’anno. C’è, infatti, da preparare la legge di Bilancio per il 2024, provvedimento di cui si inizierà a parlare nel primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, previsto a palazzo Chigi nelle prossime ore. Una cosa è certa: le risorse a disposizione non sono molte, la coperta è corta. Secondo quanto annunciato dallo stesso ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, una delle priorità del governo sarà il rinnovo del taglio del cuneo fiscale, così come la tutela del potere di acquisto delle famiglie. Sul versante previdenziale, ci sono le richieste avanzate dai due vicepresidenti del Consiglio: quota 41, vale a dire la possibilità di andare in pensione anticipata con 41 anni di contributi, a prescindere dal requisito anagrafico, una misura quest’ultima cara alla Lega di Matteo Salvini, e l’innalzamento delle pensioni minime, argomento su cui è particolarmente sensibile Forza Italia con il segretario nazionale, Antonio Tajani, che indica come obiettivo quello di portare gli assegni a mille euro a fine legislatura. Nodi su cui si entrerà più nel dettaglio nella riunione di maggioranza che dal 4 settembre è stata spostata al 6 settembre, al ritorno dal viaggio in Cina sempre di Tajani. Intanto, nel primo Consiglio dei ministri post ferie estive potrebbero essere affrontate altre questioni delicate come il caro carburanti e l’incremento degli sbarchi di migranti, tanto che Salvini ha evocato già per settembre il varo di un nuovo decreto Sicurezza. (segue) (Rin)