Governo: Tajani, bisogna separare ruolo di Stato e imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato “deve fare lo Stato” e gli imprenditori “devono fare gli imprenditori, perché lo fanno meglio dello Stato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, partecipando all'evento “La Piazza. Il bene comune”. “Il mio dovere è difendere i valori e le idee di Forza Italia”, ha detto Tajani, ribadendo come sia importante “privatizzare alcuni servizi” all’interno “della grande rivoluzione liberale che dobbiamo compiere in questo Paese”. “Abbassare le tasse, riforma tributaria e riforma della giustizia civile” hanno l’obiettivo di permettere maggiori investimenti in Italia, ha proseguito Tajani. (Res)