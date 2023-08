© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Consiglio dei ministri di domani, tra le altre cose, verrà presentata la nomina del nuovo ambasciatore in Niger. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, partecipando all'evento “La Piazza. Il bene comune”. Nel primo Consiglio dei ministri dopo le vacanze "io porto la nomina del nuovo ambasciatore in Niger. Un Paese in grande difficoltà", ha detto il ministro. (Res)