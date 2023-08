Business news: Venezuela, paniere alimentare supera i 400 euro a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore del paniere alimentare per una famiglia di cinque persone in Venezuela a luglio è stato di 462,21 euro. Lo riferisce il Centro di documentazione e analisi sociale della Federazione venezuelana degli insegnanti (Cendas-Fvm). Lo stipendio minimo mensile in Venezuela è di 130 bolivar, pari a 3,75 euro. La stima Cendas-FVM indica che servono 118,14 salari minimi, circa 481 euro al mese o 15,38 euro al giorno, per coprire il paniere alimentare di 60 prodotti per una buona alimentazione. L'inflazione in Venezuela si è attestata al 121,3 per cento a luglio. (Res)