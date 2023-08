Libia: premier Dababa sospende ministra Esteri dopo incontro con Cohen (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il ministero degli Esteri dello Stato ebraico ha dato notizia oggi del primo incontro in assoluto tra i ministri degli Esteri di Israele e Libia. Cohen e Mangoush, stando a quanto diffuso dai media israeliani, hanno discusso delle possibilità di cooperazione per preservare i siti del patrimonio ebraico in Libia, dell’invio di aiuti umanitari israeliani, di progetti nell’agricoltura, della gestione dell’acqua e altro ancora. Cohen ha definito l'incontro “storico” e un “primo passo” nella creazione di legami tra i paesi. (segue) (Lit)