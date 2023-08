Frosinone: tenta il suicidio, amica di Taranto lancia l'allarme, salvata donna a Sora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva ingerito diversi farmaci per togliersi la vita, ma grazie all'allarme lanciato da un'amica conosciuta sui social network è stata salvata dai carabinieri. È successo a Sora, in provincia di Frosinone, poco dopo le 22 dello scorso 26 agosto, quando è giunta alla centrale operativa dei carabinieri una telefonata da parte di una donna molto agitata. Chiamava da Taranto e dopo attimi molto confusi e concitati è riuscita a riferire all’operatore dei carabinieri quanto stava vivendo con grande apprensione. Una sua amica, conosciuta attraverso i social e in realtà mai incontrata, aveva raccontato negli ultimi giorni un grave malessere. In una lunga telefonata interrotta poco prima, malgrado i suoi numerosi tentativi di farla dissuadere, aveva vissuto in diretta l’avvelenamento della donna che aveva ingerito non si sa quanti e quali farmaci al fine di togliersi la vita. Non la conosceva personalmente, ne conosceva il nome ed il numero di telefono e riferiva all’operatore che nelle conversazioni degli ultimi giorni aveva raccontato che al suo paese si era tenuta una manifestazione molto importante con costumi caratteristici. Immediatamente il pensiero dell’operatore della Centrale si è orientato sul Comune di Arpino, dove è andata in scena pochi giorni addietro la 52a edizione del “Gonfalone”. Così ha contattato il Comandante della Stazione di Arpino il quale, acquisendo tutti gli elementi in possesso del collega, è riuscito a ipotizzare chi potesse essere la donna, combinando le informazioni con la conoscenza delle vicende del territorio. Ha così effettuato un tentativo indicando alla Centrale Operativa l’indirizzo dove inviare la pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile che, già in circuito, era coinvolta nelle ricerche. (segue) (Rer)