Business news: Brasile, Banca centrale rinvia conclusione test su valuta digitale Drex

- La Banca centrale (Bc) del Brasile riferito di aver rinviato la data di conclusione dei test in corso sul progetto pilota del real digitale, Drex. La Bc prevede di concludere la serie di prove tecniche a maggio del 2024, tre mesi dopo la previsione precedente di febbraio. "Stiamo riscontrando dei problemi, il processo di ingresso degli utenti nella rete Drex è un po' più lento di quanto avevamo programmato", ha detto il coordinatore del progetto, Fabio Araujo, nel corso di una trasmissione su YouTube. In particolare a rallentare le operazioni sono le difficoltà nella gestione delle norme a tutela della privacy, rivelatasi una "grande sfida" per lo sviluppo. Secondo il programma originario, l'ultima fase della fase di test, che prevedeva negoziazioni simulate con titoli pubblici, si sarebbe svolta nel mese di febbraio. Con il rinvio si passerà a maggio. Nonostante il ritardo nella fase di test, Araujo ha mantenuto la stima che prevede il debutto del Drex tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. (Res)