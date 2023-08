Business news: Brasile, governo stanzia 16,5 miliardi di euro per trasmissione energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile prevede lo stanziamento di 89 miliardi di real (16,5 miliardi di euro) per investimenti destinati al miglioramento delle infrastrutture di trasmissione dell'energia. Lo riferisce il ministero dell'Energia in una nota, evidenziando che i fondi sono inclusi nel nuovo Programma di accelerazione della crescita (Pac). In particolare, 33 miliardi di real (6,1 miliardi di euro) si riferiscono a lavori per il completamento di opere sulle linee di trasmissione rimasti incompiuti. Altri 56 miliardi di real (10,3 miliardi di euro) si riferiscono a lavori che saranno appaltati tra il 2023 e 2024. (Res)